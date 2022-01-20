В МВД подтвердили информацию о задержании замглавы Минтранса Токарева

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключен в изолятор временного содержания. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

"Заместитель главы Минтранса России был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и заключен в изолятор временного содержания", - сказали в пресс-центре, уточнив, что это произошло 19 января. Тогда же были произведены обыски в служебном кабинете Токарева и его домовладении. "Изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище еще одного фигуранта уголовного дела", - добавили в ведомстве.

Ранее о задержании Токарева сообщил источник в ТАСС в правоохранительных органах.