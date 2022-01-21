В Сахалинской области произошли пять землетрясений за сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали в море рядом с Сахалином и Курильскими островами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Одно землетрясение магнитудой 2,9 произошло у южной оконечности Сахалина. Глубина очага составила 10 километров. Четыре землетрясения магнитудой от 2,4 до 3,5 зарегистрированы рядом с Курилами. Глубина очагов - от 21 километра до 11 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.