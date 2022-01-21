Бывший топ-менеджер ВЭБ Валитов обвиняется в растрате похищенных у банка 10 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Ильгиз Валитов, объявленный следствием в международный розыск, обвиняется в растрате около 10 млрд рублей кредитной организации. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантами дела о растрате также являются бывший заместитель председателя правления ВЭБ Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов.

"Ущерб по уголовному делу в отношении Валитова составляет приблизительно 10 млрд рублей, которые он вместе с другими фигурантами, по данным следствия, похитил у кредитной организации. Кроме того, в отношении Анатолия Балло и Александра Лепихова - других фигурантов дела о растрате - материалы дела выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Мещанский суд Москвы в этом году приступил к рассмотрению по существу дела в отношении Балло и Лепихова. Подсудимые более полугода находятся в СИЗО с момента ареста и настаивают на своей невиновности.

Официальными комментариями органов следствия, фигурантов дела и их представителей ТАСС не располагает.

Растрата через кредиты

Уголовное дело в отношении его фигурантов было возбуждено и расследуется следственным департаментом МВД России по заявлению представителей Внешэкономбанка. В конце июня прошлого года по обвинению в хищении были задержаны и арестованы банкир Балло и бизнесмен Лепихов. По данным газеты "Коммерсант", они обвиняются в хищении нескольких млрд рублей, которые при содействии Балло были выделены Внешэкономбанком в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий ООО СП "Аркаим". Оно все же обанкротилось в 2017 году.

В 2013 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и расследовалось более двух лет сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве. Банкиру было предъявлено обвинение в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% доли в уставном капитале компании "Югводоканал".

Позднее в полиции заявили, что факт хищения денежных средств, принадлежащих ВЭБ, при получении кредита ООО "Евразийский" не подтвердился. В результате действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями. Как считало следствие, банкир действовал вне интересов ВЭБ. Он покинул пост зампредседателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 году.

Из колонии в розыск

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД в конце декабря прошлого года объявил в международный розыск и просит арестовать заочно бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судебное заседание по избранию ему заочной меры пресечения запланировано на 27 января в Тверском суде Москвы.

В 2016 году Валитова уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний "Евродон" (крупнейший в РФ производитель индейки). По версии следствия, он предлагал структурам "Евродона" получить в ВЭБ кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах. Валитов тогда был задержан и арестован.

В конце сентября 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области рассмотрел дело Валитова в особом порядке, так как он признал вину, раскаялся в содеянном, частично погасил ущерб и способствовал раскрытию вменяемых ему преступлений. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Одним из смягчающих обстоятельств суд учел его участие в боевых действиях в Афганистане и Чеченской Республике.

Валитов был признан виновным в мошеннических действиях с уставными капиталами компаний, в том числе принадлежащих основателю агрокластера "Евродон" предпринимателю Вадиму Ванееву. Так, в результате мошеннических сделок 49% ООО "Металл-Дон", реальная стоимость которой составляла более 13 млн рублей, были переданы подставной фирме по номинальной стоимости - за 4 тысячи 900 рублей, 49% доли уставного капитала ООО "Ирдон" (реальная стоимость более 80 млн рублей) также были переданы за 4 тысячи 900 рублей, следует из приговора.

Ильгиз Валитов с 2007 по 2015 год работал в ВЭБ (с ноября 2018 года - государственная корпорация развития ВЭБ.РФ). Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал "Евродон", а также родственную структуру компании - "Евродон-юг", которой в 2012 году ВЭБ одобрил кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

Валитов был управляющим филиалом, а затем вице-президентом ОАО "Банк ВТБ", а также членом совета директоров ОАО "Камаз". С 2007 по 2010 год он занимал должность главы департамента развития регионов ВЭБ, а затем возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также Валитов был председателем совета директоров ООО "ВЭБ управление проектами", был членом совета директоров ОАО "Группа разгуляй", ЗАО "Краслесинвест", ЗАО "Верхнекамская калийная компания".