Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,2

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу в 10:59 (02:59 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр находился в 80 километрах восточнее села Малокурильское (остров Шикотан - прим. ТАСС) на глубине 60 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки силой до двух-трех баллов ощутили местные жители на островах Кунашир и Итуруп. Пострадавших нет. Угрозу цунами не объявляли.