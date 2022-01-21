В школы Южно-Сахалинска поступают сообщения о минировании пятый день подряд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании школ и детской больницы Южно-Сахалинска в пятницу поступило в оперативные службы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Оперативному дежурному утром поступила информация о минировании зданий шести школ в Южно-Сахалинске и детской областной больницы", - рассказали спасатели.

Сейчас в зданиях работают спецслужбы, идет проверка на наличие взрывных устройств, сообщили в управлении.

Каждый день, начиная с понедельника, на Сахалине в оперативные службы поступали сообщения о минировании школ, детских садов, университета, детской больницы и мэрии областного центра. Следователи организовали проверку. Школьники в Южно-Сахалинске с прошлой недели находятся на дистанционном обучении в связи с расчисткой дорог после снежного циклона, поэтому эвакуировать их и учителей не потребовалось.