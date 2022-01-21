В Гане 17 человек погибли при взрыве грузовика, перевозившего взрывчатку для одной из шахт

ТАСС, 21 января. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP.

"По состоянию на 17:00 [четверга] была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь", - заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума, слова которого приводит AFP.

Ранее ганский новостной портал "График" сообщил, что грузовик доставлял взрывчатку на шахту возле поселка Чирано. В районе города Апиате он столкнулся на дороге с мотоциклом. Как сообщали очевидцы, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика. Взрыв также вызвал разрушение нескольких зданий.