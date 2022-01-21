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В Гане 17 человек погибли при взрыве грузовика, перевозившего взрывчатку для одной из шахт

Министр информации страны Коджо Оппонг Нкрума сообщил, что 59 пострадавшим была оказана помощь

ТАСС, 21 января. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP.

"По состоянию на 17:00 [четверга] была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь", - заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума, слова которого приводит AFP.

Ранее ганский новостной портал "График" сообщил, что грузовик доставлял взрывчатку на шахту возле поселка Чирано. В районе города Апиате он столкнулся на дороге с мотоциклом. Как сообщали очевидцы, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика. Взрыв также вызвал разрушение нескольких зданий.

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