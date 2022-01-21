В Колумбии в результате взрыва бомбы в центре города погиб человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Один человек погиб и 20 пострадали в результате взрыва бомбы в центре колумбийского города Саравена, расположенного на границе с Венесуэлой. Об этом сообщило в четверг министерство обороны Колумбии.

"Министр [обороны] Диего Молано, военное руководство и полиция осмотрели место, где произошел теракт, в Саравене, департамент Араука", - говорится в сообщении в Twitter Минобороны.

По данным колумбийских властей, бомба была установлена в автомобиле, который взорвался рядом с несколькими правительственными зданиями. В результате теракта погиб охранник, работавший в одном из них.

Как считают власти Колумбии, организатором теракта был главарь одной из банд, образовавшихся после роспуска повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), Антонио Медина. "После заседания совета безопасности в Саравене Молано объявил вознаграждение размером в 1 млрд песо [$250 тыс.] за Антонио Медину", - сообщило министерство обороны.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.

В августе 2019 года на видеохостинге YouTube появилась запись выступления одного из лидеров РВСК Ивана Маркеса, который объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе.