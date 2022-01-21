В Новосибирской области подросток выстрелил из пневматического пистолета в школьника

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Учащийся школы в Новосибирском районе Новосибирской области выстрелил из пневматического пистолета на уроке физкультуры и случайно попал в голову 11-летнему подростку. Полиция начала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции установили, что в школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета", - сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел 19 января.

Пострадавший получил травму лобной части головы. Полицейские изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу. Также в полицию поступило заявление от представителя потерпевшего. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проверку начали сотрудники областной прокуратуры.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства образования, инцидент произошел в Ленинской школе №47 на уроке физкультуры. "Один из пятиклассников отказался от занятий и, когда остальные дети пошли заниматься на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета и попал в лоб однокласснику. Пострадавший был доставлен завучем школы в медицинскую организацию, где ребенку провели МРТ. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение", - сообщили в пресс-службе. В школе проводится педагогическое расследование.

СК и прокуратура организовали проверки по факту происшествия. "Сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль", - сообщили в областной прокуратуре.