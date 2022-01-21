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Детей эвакуируют из 10 школ Симферополя из-за сообщений о минировании

В учебных заведениях работают оперативные службы и правоохранительные органы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Десять школ Симферополя в пятницу получили сообщения о минировании на электронную почту, проводится эвакуация, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"10 школ [эвакуируют]. Всем пришли электронные письма на почту. Действуют по инструкции", - сказал собеседник агентства.

В частности, школьников эвакуируют из школ №24 и №29, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Работают оперативные службы и правоохранительные органы. Также на место выехал исполняющий обязанности главы администрации Симферополя Максим Балахонов", - говорится в сообщении.

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