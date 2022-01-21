В Подольске полковник полиции из пистолета выстрелил в голову жене

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полковник полиции выстрелил супруге в голову из пистолета в Подольске, женщина госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в Подольске. Полковник полиции выстрелил в голову жене, также сотруднику полиции, из пистолета. Она госпитализирована с огнестрельным ранением", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе семейный конфликт и несчастный случай. "Мужчина доставлен для опроса к следователям", - добавил он. По данному факту проводится следственная проверка.