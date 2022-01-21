{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП с двумя автобусами в Красноярском крае пострадали девять человек

В числе пострадавших один ребенок

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов произошло в поселке Богучаны в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали девять человек, из них один ребенок. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

"Сегодня в п. Богучаны на перекрестке улиц Ленина и Джапаридзе произошло столкновение двух автобусов <...>. В настоящее время девятерых пассажиров, в том числе 11-летнего ребенка, осматривают медики", - сообщили в главке полиции.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении водителю автобуса "Лиаз". В момент ДТП в ПАЗ находились 15 человек, в другом автобусе - 35.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Оренбурге надзорщик МЧС, директор рынка и их посредник стали фигурантами дела о взятке
Размер взятки составил 900 тыс. рублей
Читать полностью