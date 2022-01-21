В Оренбурге надзорщик МЧС, директор рынка и их посредник стали фигурантами дела о взятке

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС, директора ООО "Петровский рынок" и местного жителя по факту дачи взятки. Об этом сообщается в пятницу на сайте областного следственного управления СК.

"Сотрудник министерства подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"), директор рынка подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере"), а местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере")", - сказано в сообщении.

Следователи полагают, что в ходе внеплановой выездной проверки на "Петровском рынке" в Оренбурге сотрудники регионального ГУ МЧС России выявили существенные нарушения требований пожарной безопасности. Директор рынка, чтобы избежать последствий вплоть до приостановления деятельности, через своего знакомого, выступившего в качестве посредника, передал сотруднику МЧС взятку в размере 900 тыс. рублей. Как отмечается в сообщении, взятка передавалась по договоренности между сторонами. Посредник при этом 450 тыс. рублей передал указанному должностному лицу, а оставшиеся деньги оставил себе.

Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ России по Оренбургской области и расследуются следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.