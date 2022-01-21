Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели в шесть раз превысил норму

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Степень загрязнения воздуха в национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели) в пятницу в шесть раз превысила безопасный уровень.

Как сообщил городской метеорологический департамент, индекс качества воздуха составил в столице 372 при норме от 0 до 52. Такой уровень оценивается как "плохой", он четвертый из шести возможных градаций загрязнения. Причиной такого состояния атмосферы в округе стал густой туман, смог и безветренная погода.

Ведомство рекомендовало жителям избегать любых нагрузок на открытом воздухе. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.

Специалисты системы мониторинга оценивают число взвешенных частиц диаметром менее 10 микрометров (PM10) и частиц диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5) в атмосфере - к первым относятся пыль, пыльца и плесень, ко вторым - продукты сгорания и органические частицы. Взвешенные частицы представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку они способны проникать глубоко в легкие и оседать там.

Индийские ученые считают, что вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. Согласно официальным данным, плохое качество воздуха и ядовитый смог на севере Индии ежегодно становятся причиной смерти не менее миллиона человек.