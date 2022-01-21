В Иркутске арестовали мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего ребенка

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. В Иркутске арестовали мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего мальчика, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Преступление произошло днем 17 января возле одного из домов в Иркутске. Мужчина пытался затащить в подъезд шестилетнего мальчика. Происходящее увидели женщины и пресекли противоправные действия злоумышленника. <…> Сегодня Кировским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца", - говорится в сообщении.

47-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего".