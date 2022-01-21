Снявшуюся в полуголом виде возле мечети в Москве женщину отпустили под подписку

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Женщина, снявшаяся на видео в полуобнаженном виде на фоне Соборной мечети на проспекте Мира в Москве, отпущена под подписку о невыезде. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время в отношении женщины, в полуголом виде устроившей фотосессию на фоне мечети, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что съемка проводилась утром 19 января.

В четверг в Сети появилось видео фотосессии 40-летней женщины в черном нижнем белье, балаклаве и чулках на фоне Соборной мечети на проспекте Мира в Москве. В столичной полиции сообщили, что проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. СК возбудил уголовное дело по ст. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Санкция статьи подразумевает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года.