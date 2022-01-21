Кувейтская KNPC объявила о приостановке поставок нефтяного кокса из-за пожара в промзоне

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Кувейтская национальная нефтяная компания (KNPC) объявила о приостановке экспорта нефтяного кокса в связи пожаром, вспыхнувшим в пятницу на одном из ее объектов в портовом городе Эш-Шуайба, расположенном на юге страны. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter на странице KNPC.

"Компания объявляет о локализации небольшого пожара, вспыхнувшего на рано утром в пятницу в промышленной зоне Эш-Шуайба на объекте, через который производится транспортировка нефтяного кокса. В результате аварии никто не пострадал, а экспорт нефтяного кокса был временно приостановлен до полного восстановления безопасности на объекте", - подчеркивается в тексте.

Это не первый за последнее время пожар в Кувейте на предприятии, связанном с переработкой нефти. 14 января в результате возгорания на нефтеперерабатывающем заводе KNPC в городе Эль-Ахмади погибли два человека, пятеро были госпитализированы с сильными ожогами.