Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева. Главное

Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали и поместили в следственный изолятор.
Главное о произошедшем – в материале ТАСС.
- 19 января стало известно, что с Токаревым проводят следственные действия в рамках дела о коррупции. Однако отмечалось, что статус замминистра пока не определен.
- Позднее появилась информация о его задержании. В служебном кабинете замминистра и его домовладении прошли обыски.
- 20 января источник сообщил, что в отношении Токарева возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").
- Чиновника обвинили в причастности к хищению денег "Спецтрансстроя", где он в течение двух лет (с 2016 по 2018 год) был первым заместителем гендиректора. Сообщалось, что уголовное дело не связано с работой Токарева на должности замминистра, на этот пост он был назначен с 2018 года. В Минтрансе заявили, что в полном объеме оказывают содействие проверяющим органам.
- Ущерб по уголовному делу может превысить 500 млн рублей.
- Правоохранители устанавливают всех соучастников преступления. В рамках дела уже арестовали бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна и двоих руководящих сотрудников "Спецтрансстроя". Следствие ходатайствует об аресте Токарева.
- Ход расследования находится на контроле у руководства следственного департамента МВД России.