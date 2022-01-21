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Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева.
Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева.
Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева.
Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева.
Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева.
Дело в отношении замглавы Минтранса Токарева

Дело замглавы Минтранса Владимира Токарева. Главное

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
© Министерство транспорта РФ
Следствие просит арестовать чиновника по делу о мошенничестве

Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали и поместили в следственный изолятор.

Главное о произошедшем – в материале ТАСС.

  • 19 января стало известно, что с Токаревым проводят следственные действия в рамках дела о коррупции. Однако отмечалось, что статус замминистра пока не определен. 
  • Позднее появилась информация о его задержании. В служебном кабинете замминистра и его домовладении прошли обыски.
  • 20 января источник сообщил, что в отношении Токарева возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").
  • Чиновника обвинили в причастности к хищению денег "Спецтрансстроя", где он в течение двух лет (с 2016 по 2018 год) был первым заместителем гендиректора. Сообщалось, что уголовное дело не связано с работой Токарева на должности замминистра, на этот пост он был назначен с 2018 года. В Минтрансе заявили, что в полном объеме оказывают содействие проверяющим органам. 
  • Ущерб по уголовному делу может превысить 500 млн рублей.
  • Правоохранители устанавливают всех соучастников преступления. В рамках дела уже арестовали бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна и двоих руководящих сотрудников "Спецтрансстроя". Следствие ходатайствует об аресте Токарева.
  • Ход расследования находится на контроле у руководства следственного департамента МВД России.
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РоссияДело в отношении замглавы Минтранса Токарева
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