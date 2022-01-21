По делу замглавы Минтранса Токарева арестовали двух руководителей "Спецтрансстроя"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Двое руководящих сотрудников компании "Спецтрансстрой" арестованы в рамках уголовного дела замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева.

Согласно материалам, с которыми ознакомился ТАСС, были задержаны Гоглидзе Л. В. и Швецов А. П. Уголовное дело было возбуждено 26 марта 2020 года транспортной полицией Краснодарского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ "по факту хищения денежных средств, выделенных на восстановление и содержание автомобильных дорог, расположенных в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края". С июля 2020 года по июнь 2021 года были возбуждены еще пять уголовных дел - четыре о мошенничестве и одно о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении еще одного фигуранта.

В дальнейшем уголовные дела о мошенничестве были соединены в одно производство и в октябре 2021 года переданы в управление на транспорте по Центральному федеральному округу МВД. Шевцов и Гоглидзе были арестованы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в рамках этого же дела был задержан Токарев. Собеседник агентства добавил, что ущерб по уголовному делу может превысить 500 млн рублей.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следствия, он причастен к хищению денег "Спецтрансстроя", где он в течение двух лет был первым заместителем гендиректора. В МВД также отметили, что Токарев вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства "Спецтрансстроя", "Главстройинвеста" и иных аффилированных организаций.