Дело о мошенничестве при исполнении госпрограммы в сфере ЖКХ возбудили в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против директора стройфирмы и руководителя одного из краевых торговых комплексов, обвиняемых в мошенничестве на 12 млн рублей при реализации госпрограммы в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

"Предварительно установлено, что в рамках исполнения шести муниципальных контрактов по госпрограмме "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" они предоставили в администрацию Первомайского района фиктивные товарные накладные с недостоверными сведениями об объемах поставленного оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для нужд МУП. На этом основании за счет бюджета края на счет подконтрольной организации перечислено более 11 млн 700 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту следователями регионального следственного управления СК РФ в отношении руководителя краевого акционерного предприятия и директора стройфирмы возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). Обоим фигурантам предъявлены обвинения.

"С учетом дачи обвиняемыми признательных показаний Октябрьский районный суд Барнаула избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом источник в оперативных службах уточнил ТАСС, что речь идет о гендиректоре торгово-производственного комплекса Алтайского края Иване Куце.