Аксенов: угрозы совершения терактов в учебных заведениях Крыма поступают из-за границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами совершения терактов, поступившие 21 января в учебные заведения Крыма, отправлялись из-за границы. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас враги не спят. Только разговаривал с начальником управления ФСБ России по Республике Крым. Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю, по городу-герою Керчь. В данном случае могу сказать, что сообщения идут из-за границы, не внутрироссийские провокаторы, а именно заграничные. Управление ФСБ России по Республике Крым проводит расследование. Уверен, что обнаружим, кто этим занимался", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что распорядился отменить занятия в школах и отправить домой преподавателей. "Сейчас, чтобы не подвергать опасности жизни детей, членов трудовых коллективов, всем дал команду отпустить [преподавателей и учащихся] домой. В данный момент никому ничего не угрожает", - добавил глава региона.

21 января из-за сообщений о минировании 22 школы Симферополя эвакуировали. Аналогичные сообщения поступили в находящиеся в Симферополе три корпуса Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского. Еще три корпуса Гуманитарно-педагогической академии КФУ неизвестные "заминировали" в Ялте. Учреждения обследуют специалисты оперативных служб.