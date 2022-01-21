Экс-замруководителя красноярского пенсионного фонда осудили на четыре года за коррупцию

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Советский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам колонии бывшего заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Красноярского края за получение взяток (ст. 290 УК РФ) и пособничество в растрате (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он помог своему непосредственному руководителю фонда [Денису Майбороде, который тоже находится под следствием] при заключении государственных контрактов на приобретение нежилых помещений по завышенной стоимости. Ущерб составил 300 млн рублей. Кроме того, бывший заместитель управляющего в 2017 году получил взятку на сумму более 300 тыс. рублей при приемке документов на выполнение работ по капитальному ремонту помещений районных подразделений регионального отделения пенсионного фонда.

Также в прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении экс-руководителя фонда Майбороды, обвиняемого в коррупции, находится в судебном производстве.