Трем участникам фотосессии с полуголой женщиной возле мечети в Москве предъявили обвинение

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в оскорблении чувств верующих трем участникам фотосессии с полуобнаженной женщиной возле мечети в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

"Трем фигурантам дела 19, 20 и 40 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", - сказала она. Всех их отпустили под подписку о невыезде.

Следствием установлено, что "обвиняемые заранее спланировали совершение преступления". "В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между ними переписки их целью было <...> получение большого числа подписчиков", - рассказала Иванова.

20 января в Сети появилось видео фотосессии 40-летней женщины в черном нижнем белье, балаклаве и чулках на фоне Соборной мечети на проспекте Мира в Москве. В столичной полиции сообщили, что проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. СК возбудил уголовное дело по ст. 1 ст. 148 УК РФ. Санкция статьи подразумевает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года.