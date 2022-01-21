Аэропорты Тамбова отменяют рейсы из-за непогоды

ТАСС, 21 января. Четыре авиарейса на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Белгорода, все самолеты отменили в пятницу в аэропорту Тамбова из-за непогоды, сообщили ТАСС в справочных службах аэропортов.

"Задерживается вылет и прилет рейсов", - сказали в справочной службе аэропорта Белгорода.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Белгорода, до 14:55 мск задерживается вылет самолета в Екатеринбург, прилет рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда также задерживается.

В аэропорту Тамбова отменили прилет и вылет рейсов из Краснодара, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы. Рейс по направлению Тамбов-Сочи задержан до 22 января.

21 января в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской, Тамбовской областях наблюдаются обильные снегопады, метели с усилением ветра до 18 м/с.