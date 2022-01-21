В Нижнем Новгороде жену судьи в отставке увезли на допрос

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Супругу федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, проживающего в Нижнем Новгороде, увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Об этом ТАСС в пятницу сообщила адвокат Наталья Добронравова, с которой полицейские взяли объяснения как со свидетеля.

По ее словам, вечером в четверг ее вызвали для оказания квалифицированной юридической помощи в квартиру судьи. У дома стояли автомобили, один из которых с чеченскими номерами. В подъезде у квартиры находились неизвестные, представившиеся оперативными сотрудникам. Они представили адвокату постановления о приводе 24 января Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой в качестве свидетелей по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году.

"Я пояснила, что Янгулбаев имеет статус судьи, он судья в отставке, но статус при этом сохраняется. <…> Они начали куда-то звонить, дальше извинились за постановление в отношение Янгулбаева и сказали, что действительно в отношении него не могут привод осуществить, им нужна Зарема [Мусаева]. <…> Они ее в грубой форме выволокли, она уже ничего не могла делать. Нам не разрешили дать с собой инсулин, она инсулинозависимая", - сказала адвокат.

Собеседница уточнила, что только один из них представился и предъявил удостоверение. Добронравова отметила, что на происходящее отреагировали только полицейские одного из отделов нижегородской полиции, которые взяли в том числе с нее, как со свидетеля, объяснения.

Сайда Вахаевич Янгулбаев родился в 1958 году. Указом президента РФ № 1154 от 10 августа 2012 года назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики. Работал до 2015 года.

После отставки с семьей переехал в Нижний Новгород.