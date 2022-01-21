Трех жителей Удмуртии задержали по подозрению в обмане 30 пенсионеров

ТАСС, 21 января. Полицейские в Удмуртии задержали трех участников организованной группы, которые подозреваются в серии мошенничеств. По данным оперативников, пострадали около 30 пожилых граждан, сообщается в пятницу на сайте республиканского МВД.

"По подозрению в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"), задержали троих жителей Удмуртии - двоих мужчин (1985 и 1996 годов рождения) и женщину 1991 года рождения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые совершали поквартирный обход и представлялись сотрудниками противопожарной службы. Они говорили жильцам, что якобы из-за изменений в законодательстве в каждой квартире должны быть средства пожаротушения. После этого злоумышленники убеждали граждан купить у них аэрозольные баллоны для тушения пожаров по завышенной в несколько раз цене.

Установлено, что большинство пострадавших - пенсионеры, по данным следователей злоумышленники обманули более 30 пожилых граждан. В настоящее время установлено шесть потерпевших, причиненный ущерб в каждом случае составляет от 3 до 10 тыс. рублей.

Один из участников преступной группы сейчас находится СИЗО, двух других отпустили под подписку о невыезде.