Суд арестовал трех жителей Белгородской области по делу о насилии над детьми

ТАСС, 21 января. Суд поместил под арест 20-летнего жителя Белгородской области, а также родителей несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над двумя детьми, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следователи в Белгородской области возбудили уголовные дела по фактам преступления против половой неприкосновенности двух детей. Обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера предъявлено родителям детей.

"Папа, мама и 20-летний молодой человек арестованы", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в январе 2022 года житель Белгородской области обратился с заявлением в полицию, где указал, что подозревает 20-летнего знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери. В ходе проверки следователи установили, что девочка вступала в интимные отношения с подозреваемым по взаимному согласию, также она сообщила, что ее мать и отец совершали в отношении нее и 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности.