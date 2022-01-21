Смоленская детская облбольница погасила долг по зарплате 810 сотрудникам

ТАСС, 21 января. Смоленская областная детская клиническая больница погасила долг по зарплате в размере 14,4 млн рублей 810 сотрудникам, который возник в декабре 2021 года. В отношении медучреждения возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Зарплаты выплачены накануне вечером. Сегодня в отношении больницы как юридического лица возбуждено дело об административном нарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"). На данный момент прокуратура изучает документы, чтобы выявить причины и условия, способствующие произошедшему", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что порядка 810 сотрудников Смоленской областной детской клинической больницы в конце 2021 года не получили зарплату на общую сумму 14,4 млн рублей. Руководству медучреждения было внесено представление об устранении нарушений. По данным губернатора Алексея Островского, долг возник из-за того, что главный врач по недосмотру направила деньги, зарезервированные для зарплаты, на "иные нужды" учреждения.