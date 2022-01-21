На Кубани арестовали военнослужащего, снимавшего на видео осквернение памятника

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 января военнослужащему, который снимал на видео, как солдат-срочник демонстрировал в Краснодарском крае силовые приемы на памятнике погибшим войнам, сообщил ТАСС адвокат Юрий Татлок в пятницу.

В четверг адвокат Алексей Аванесян сообщил у себя в Facebook, что он представляет интересы призывника из Дагестана, обвиняемого в осквернении монумента воинской славы в одной из воинских частей в Краснодарском крае. По словам Аванесяна, фигурант был арестован по решению суда. Ранее сообщалось, что, по данным следствия, один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы, при этом второй снимал происходящее на камеру.

"Суд вынес решение об аресте на срок до 29 января", - сказал Татлок, комментируя меру пресечения в отношении второго фигуранта, осуществлявшего видеосъемку инцидента.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в хуторе Молькино Краснодарского края. В Главном военном следственном управлении СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору").

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова сообщали, что жители Дагестана осудили поступок призывника из республики, а командующий войсками ЮВО Александр Дворников поставил задачу привлечь виновных военнослужащих к ответственности.