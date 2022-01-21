По фактам пыток в тюремной больнице Саратова возбудили 20 уголовных дел

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следствием возбуждены 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии "Единая Россия".

"Следственными органами Следственного управления СК РФ по Саратовской области по фактам противоправных действий в отношении осужденных на территории исправительных учреждений возбуждено 20 уголовных дел. Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных", - говорится в документе, опубликованном депутатом Андреем Альшевских.

В ответе Генпрокуратуры отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, из них три были возбуждены еще до размещения в интернете видео с пытками. Еще три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий, два - о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и одно - за халатность. Шесть дел (по 12 эпизодам, из которых 10 - изнасилования и два - превышение полномочий) впоследствии были переданы в центральный аппарат СК. Ранее сообщалось о 12 возбужденных уголовных делах.