Исполнительного директора компании, незаконно сжигавшего медотходы в Кургане, оштрафовали

ТАСС, 21 января. Исполнительного директора компании "Новая экологическая компания", которая занималась незаконной утилизацией медицинских отходов разных классов опасности в Кургане, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на ведомство об установлении в Кургане ангара, в котором происходило хранение и сжигание медицинских отходов разных классов опасности.

"Проведенной прокуратурой проверкой было установлено, что ООО "Новая экологическая компания" при осуществлении деятельности по утилизации медицинских отходов нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства <...>. По выявленным нарушениям Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении исполнительного директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также в декабре суд вынес решение о приостановлении на 90 суток деятельности ООО "Новая экологическая компания". В прокуратуре отмечали ранее, что объект не поставили на учет, как негативно влияющий на окружающую среду. Также на момент проверки здесь отсутствовали необходимые документы, позволяющие осуществлять подобную деятельность. По информации ведомства, ранее компания передавала отходы на утилизацию в ООО "ЦУМО", деятельность которого по решению суда была приостановили на 90 суток, а в настоящее время она прекращена.

Жители микрорайона Рябково периодически жаловались на запах гари и дым ночью и рано утром, предполагая, что он может быть связан с незаконным сжиганием отходов. Ведомство сообщило об обнаружении склада на улице Омской и начале проверки. По данным пресс-службы следственного управления СК России по региону, следственная группа при выезде на место несанкционированного склада обнаружила на площадке медицинские отходы: медицинские перчатки, шприцы, капельницы, перевязочный материал.