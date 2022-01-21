Число умерших от суррогатного алкоголя в ХМАО увеличилось до 13

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали ранее, что всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО умерли 12 человек, из них девять в поселке Кондинское в Кондинском районе и трое в поселке Унъюган Октябрьского района. На лечении в больнице находились семеро отравившихся суррогатом: женщина из Октябрьского района и шесть человек из Кондинского.

"Умер [один из находившихся в больнице]. Всего на данный момент погибли 13 человек: девять человек в Кондинском районе и четыре - в Октябрьском районе", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по ХМАО, суррогатный алкоголь был закуплен предпринимателями в разных регионах России. Так, бизнесмен из Октябрьского района его приобрел в Свердловской области, а предприниматель из Кондинского района - в Тюмени. При этом этикетки и название продукции в партиях идентичные. После смерти людей бизнесмен из Октябрьского района вернул продукцию поставщику, а бизнесмен в Кондинском районе уничтожил суррогат. "В настоящее время следствие еще устанавливает, где именно была произведена данная продукция. По предварительным данным следствия, оба предпринимателя занимались незаконной реализацией контрафактной алкогольной продукции длительное время, имели поставщиков, точки, где все закупалось", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, сотрудники полиции изъяли из обращения в ХМАО более 11 тыс. литров некачественного алкоголя после отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах Югры. Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами по которым сейчас выступают девять человек.

О ситуации в регионе

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали ранее, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц").

По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию часть потерпевших купила в сельском магазине в поселке Кондинское, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Ранее владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, по решению суда он арестован. В отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафакт, избран домашний арест.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке, а также в пойме реки Конды суммарно более 800 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий. Источник ТАСС уточнял, что суррогат мог поставляться и в другие муниципалитеты Югры, в настоящее время силовики выясняют географию возможных продаж. Общая партия суррогата составила как минимум 1 тыс. штук. Предполагается, что от них пытался избавиться сын владельца торговой точки. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.