В Феодосии после поступления письма о минировании эвакуировали все школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Власти Феодосии эвакуировали все 22 школы города после поступления электронного письма о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Эвакуируем все школы, их 22", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "все идентично" происходящему в других городах Крыма.

Ранее после получения электронных писем о минировании занятия были отменены в школах и трех вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи и Алушты, колледжа в селе Советском, а также в академии в Ялте. Эвакуированы были 10 школ и вузы и в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.