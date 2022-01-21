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В Феодосии после поступления письма о минировании эвакуировали все школы

На территории города находятся 22 школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Власти Феодосии эвакуировали все 22 школы города после поступления электронного письма о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Эвакуируем все школы, их 22", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "все идентично" происходящему в других городах Крыма.

Ранее после получения электронных писем о минировании занятия были отменены в школах и трех вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи и Алушты, колледжа в селе Советском, а также в академии в Ялте. Эвакуированы были 10 школ и вузы и в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.

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