В Воронеже суд назначил условный срок водителю, сбившему ребенка возле ТЦ

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Воронежский водитель, сбивший двухлетнего ребенка на парковке возле торгового центра, получил 1,5 года лишения свободы условно. Также в пользу отца погибшего мальчика с осужденного взыскан 1 млн рублей, сообщает СК по Воронежской области.

"26-летний житель г. Воронежа признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно. Также в пользу отца погибшего мальчика с осужденного взыскан 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в сентябре минувшего года у одного из торговых центров Воронежа. 26-летний мужчина пытался припарковаться, когда сбил катавшегося на самокате ребенка. Мальчика с травмами отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти, в тот же день ребенок скончался. В момент ДТП водитель был трезв. По данным следствия, мужчина полностью признал свою вину в случившемся.