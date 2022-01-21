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Суд арестовал обвиняемого в попытке изнасилования двух женщин на юго-западе Москвы

По данным следствия, обвиняемый в разные дни напал на женщину 1977 года рождения и девушку 1999 года

МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы арестовал обвиняемого в двух попытках изнасилования на юго-западе столицы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского районного суда от 21 января Салохову Джамшеду Джонибековичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. ст. 131 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 26 суток", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, 8 января обвиняемый, находясь на юго-западе Москвы, напал на незнакомую женщину 1977 года рождения и попытался изнасиловать, однако встретил ее активное сопротивление, а 14 января напал на девушку 1999 года рождения.

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