СМИ: при крушении судна у берегов Туниса погибли 11 человек

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Лодка с нелегальными мигрантами, пытавшимися пересечь Средиземное море по направлению к Италии, затонула у берегов тунисского острова Керкенна. Об этом сообщил в пятницу телеканал Nessma со ссылкой на силовые ведомства страны.

По его сведениям, на борту судна находилось более 30 человек. По меньшей мере 11 из них утонули, 21 были спасены сотрудниками береговой охраны. Отмечается, что все нелегалы являются тунисцами из провинций Сфакс, Кайруан, Тунис и Гафса.

Лодка с мигрантами направлялась в сторону итальянского острова Лампедуза, который находится в 80 км от тунисского побережья

По информации телестанции, военно-морские подразделения национальной гвардии Туниса обнаружили тела 5 человек и на данный момент ведут поиски еще 6 утонувших.

В среду тунисские власти сообщили, что береговая охрана спасла 23 нелегальных мигранта из африканских стран и предотвратила 6 попыток незаконного пересечения морской границы республики, в которых участвовали порядка 90 человек.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2021 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них в основном отплывают от побережий Ливии и Туниса в направлении Южной Италии.