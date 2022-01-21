{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хасавюрте количество обратившихся к медикам с признаками отравления выросло до 172

Лечение в стационаре получают 46 пациентов, среди которых 40 детей

МАХАЧКАЛА, 21 января./ТАСС/. Число жителей дагестанского Хасавюрта, обратившихся с 1 января с симптомами кишечного отравления, выросло до 172. Более 45 пациентов продолжают лечение в больнице, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

На эту тему

Ранее сообщалось, что 146 человек обратились за помощью с симптомами кишечной инфекции.

"В Хасавюрте с 1 по 20 января с признаками острой кишечной инфекции вирусной этиологии за помощью к медикам обратились 172 пациента (из них 160 дети). В настоящее время лечение в стационаре получают 46 пациентов, среди которых 40 детей", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура организовала проверку после госпитализации свыше 40 человек с кишечной инфекцией.

Теги
РоссияДагестан
Защита бывшего главы администрации Волгодонска обжаловала приговор
Экс-чиновник получил условный срок по делу о превышении полномочий
Читать полностью