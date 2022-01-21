Два дела возбудили по заявлению заключенного ангарской колонии, где произошел бунт

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждено по заявлению Евгения Юрченко, бывшего заключенного ИК-15 в Иркутской области, в которой в апреле 2020 года произошел бунт. Об этом сообщил старший прокурор отдела управления по надзору за законностью исполнения наказаний Генеральной прокуратуры РФ Александр Яковлев в ходе выступления в Госдуме на круглом столе "Борьба с пытками в России. Изменения в законодательстве".

"Два уголовных дела возбуждено по заявлению Юрченко. Они возбуждены СК Иркутской области по материалам, проверки, которую провела областная прокуратура. Дела возбуждены по ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и ст. 117 ("Истязание") УК РФ. Эти дела соединены в одно производство, поскольку они связаны", - сказал представитель прокуратуры.

Бунт в ИК-15, расположенной в городе Ангарске, начался 9 апреля 2020 года. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на сотрудника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенных организованной группой с применением насилия. Следственные органы в Иркутской области привлекли к уголовной ответственности 19 человек. Уже после этих событий из этой колонии освободился заключенный Евгений Юрченко. Он рассказал журналистам о пытках, которым после подавления протеста был подвергнут он сам и некоторые участники погромов. Юрченко также подал соответствующее заявление в прокуратуру.