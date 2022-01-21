В Челябинске задержали школьника, планировавшего взорвать самодельную пиротехнику

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Челябинске школьника, который изготовил пиротехнику и планировал взорвать ее на территории школы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Челябинске школьник сделал пиротехническое изделие и принес его в школу, где планировал взорвать", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что школьник задержан, в настоящее время по данному факту проводится проверка, а также опрашиваются преподаватели учебного заведения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили ТАСС, что в органы внутренних дел Сосновского района поступило сообщение от администрации районной школы о том, что один из учеников использовал пиротехническое изделие на территории образовательного учреждения. Полицейскими установлено, что подросток кинул пиротехническое изделие в сугроб, никто из учащихся не пострадал.

В полиции добавили, что с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, сам школьник характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

"Изделия, которые принес учащийся, обследованы сотрудниками группы разминирования. Установлено, что опасности они не представляют", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.