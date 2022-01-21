Здание Центробанка проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" поступило в Центробанк России, его здание на Неглинной улице в Москве проверяют специалисты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здание Центробанка на Неглинной улице проверяют после сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. В здании работают специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками.​​​​​​

В пресс-службе регулятора подтвердили информацию о проверке. "В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка", - сообщили в ЦБ.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.