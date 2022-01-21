{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани задержали подозреваемых в убийстве и разбойном нападении

Подозреваемым избрали меры пресечения на время предварительного следствия.

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Краснодарском крае задержали 18 и 19-летнего жителей Кущевского района, которых подозревают в избиении мужчины, в результате которого он умер, и разбойном нападении на двух женщин. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Кущевском районе благодаря грамотной работе следователя задержаны подозреваемые в убийстве местного жителя и совершении ряда других преступлений. В результате грамотно проведенных следственных действий при участии следователя-криминалиста регионального управления СК РФ была установлена причастность 18 и 19-летнего местных жителей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанных подозревают в убийстве 49-летнего мужчины в станице Кущевской. По предварительным данным, в январе 2022 года они пришли к нему в дом, там произошел конфликт, молодые люди нанесли ему удары деревянными палками, мужчина умер, его тело вынесли на пустырь возле дома.

"Кроме того, в ходе производства следственных действий установлена причастность на тот момент несовершеннолетних фигурантов к разбойному нападению в мае 2020 года на мать и дочь (ч. 3 ст. 162 УК РФ), проживающих по улице Центральной в станице Кущевской, их похищению (п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и угону их автомобиля (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ)", - добавили в краевом следственном управлении СК РФ.

В ведомстве пояснили, что также по факту убийства мужчины возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть"). Подозреваемым избраны меры пресечения на время предварительного следствия.

Теги
РоссияКраснодарский край
Троих российских ученых оштрафовали на 3,3 млн рублей за сбор насекомых на Шри-Ланке
Читать полностью