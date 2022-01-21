На Кубани задержали подозреваемых в убийстве и разбойном нападении

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Краснодарском крае задержали 18 и 19-летнего жителей Кущевского района, которых подозревают в избиении мужчины, в результате которого он умер, и разбойном нападении на двух женщин. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Кущевском районе благодаря грамотной работе следователя задержаны подозреваемые в убийстве местного жителя и совершении ряда других преступлений. В результате грамотно проведенных следственных действий при участии следователя-криминалиста регионального управления СК РФ была установлена причастность 18 и 19-летнего местных жителей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанных подозревают в убийстве 49-летнего мужчины в станице Кущевской. По предварительным данным, в январе 2022 года они пришли к нему в дом, там произошел конфликт, молодые люди нанесли ему удары деревянными палками, мужчина умер, его тело вынесли на пустырь возле дома.

"Кроме того, в ходе производства следственных действий установлена причастность на тот момент несовершеннолетних фигурантов к разбойному нападению в мае 2020 года на мать и дочь (ч. 3 ст. 162 УК РФ), проживающих по улице Центральной в станице Кущевской, их похищению (п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и угону их автомобиля (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ)", - добавили в краевом следственном управлении СК РФ.

В ведомстве пояснили, что также по факту убийства мужчины возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть"). Подозреваемым избраны меры пресечения на время предварительного следствия.