Тамбовских экс-полицейских осудили на восемь и 11 лет колонии

ТАМБОВ, 21 января. /ТАСС/. Тамбовский суд приговорил к восьми и 11 годам колонии двух бывших сотрудников полиции, которые ради высоких служебных показателей, совершили ряд преступлений. Среди них: незаконный сбыт психотропных веществ, подлог и превышение должностных полномочий. Об этом в пятницу сообщает управление СК РФ по Тамбовской области.

"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум, теперь уже бывшим сотрудникам регионального УМВД России. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт психотропных веществ"), ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания свидетелей")", - говорится в сообщении.

По данным СК, желая повысить служебные показатели, полицейские привлекли к сотрудничеству гражданина, употребляющего наркотики, с помощью него через мессенджер инициировали закупку запрещенного вещества, содержащего в своем составе амфетамин. Затем извлекли сверток из тайника-закладки, после чего составили документы, в которые внесли ложные сведения об обстоятельствах получения гражданином данного свертка. Далее на основании этих материалов было возбуждено уголовное дело, установлены лица, причастные к сбыту запрещенных веществ. В рамках судебного заседания сотрудники полиции допрашивались в качестве свидетелей, и будучи предупрежденными об уголовной ответственности, дали ложные показания об обстоятельствах преступления.

Кроме этого, полицейские позволили гражданину, которого они привлекали для участия в "разработке", оставить большую часть психотропного вещества в свертке себе.

Приговором суда полицейские получили восемь и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.