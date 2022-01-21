Замглавы Воскресенска задержали за получение взятки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следователи задержали замглавы Воскресенска Александра Савкина по уголовному делу о получении взятки. Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в марте 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа. "В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала Врадий, отметив, что планируется просить об аресте фигуранта.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ, чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Следствием проведены обыски, осуществляются допросы, планируется проведение очных ставок. Прокуратура Московской области поставила ход расследования уголовного дела на контроль.

На сайте администрации Воскресенска указано, что Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.