Троих российских ученых оштрафовали на 3,3 млн рублей за сбор насекомых на Шри-Ланке

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суд на Шри-Ланке приговорил троих российских ученых к штрафу в 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) каждого за незаконный сбор редких насекомых, они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов приговорены к штрафу 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое ученых были вынуждены признать вину", - сказал Мельников. По его словам, трое россиян окажутся в тюрьме, если не выплатят эту сумму до 21 марта 2022 года.