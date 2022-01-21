В Сыктывкаре задержали чиновника по подозрению в превышении в сфере пассажирских перевозок

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Сотрудник администрации Сыктывкара задержан, он подозревается в превышении должностных полномочий при организации и проведении конкурса на автобусные пассажирские перевозки, сообщило следственное управление СК РФ по Республике Коми.

"В Сыктывкаре задержан сотрудник администрации городского округа, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Следственными органами СК РФ по Республике Коми по материалам, собранным сотрудниками регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2021 года чиновник, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных пассажирских перевозок на территории города. Этим он ограничил конкуренцию других участников конкурса. Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об автобусном маршруте 33А, который действует с 29 октября 2021 года, соединяет Сыктывкар и промышленную часть Эжвинского района. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Фамилия задержанного не называется, но судя по представленным УФСБ фотографиям, задержан начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара Евгений Попов.