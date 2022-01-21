Власти Керчи выделили 105 млн рублей на восстановление поврежденного подъезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Власти выделили из бюджета Керчи 105 млн рублей на восстановление подъезда жилого дома, поврежденного в результате взрыва газа в августе 2020 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"В рамках рабочей поездки в Керчь главы Крыма Сергея Аксенова прошла встреча с жителями третьего подъезда дома № 93 по улице Кирова, пострадавшего в августе 2020 года от взрыва газа. Сергей Валерьевич озвучил принятое решение выделить из муниципального бюджета Керчи 105 млн рублей на восстановительные работы", - написал Брусаков.

Работы должны быть проведены в течение восьми месяцев, добавил глава администрации.

Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Керчи 26 августа 2020 года. После взрыва произошел пожар на двух этажах на площади в 40 кв. метров. Пострадала 51-летняя женщина, позже она умерла в больнице.