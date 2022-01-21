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В Дагестане глав 10 сел оштрафовали за сокрытие доходов

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Руководство 10 сельских поселений Дербентского района Дагестана оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила ТАСС в пятницу старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"На официальном сайте муниципального образования "сельсовет Рубасский" Дербентского района не размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей за 2020 год. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще девяти сельских поселений Дербентского района", - сообщила Голубова.

По ее словам, в отношении глав этих муниципальных образований прокуратурой возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов.

"Кроме того, в адрес глав сельских поселений внесены преставления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции", - добавила собеседник агентства.

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