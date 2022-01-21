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Дело в отношении замглавы Минтранса Токарева
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Суд арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева

Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей
Заместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев (второй слева) Пресс-служба Хорошевского суда/ТАСС
Описание
Заместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев (второй слева)
© Пресс-служба Хорошевского суда/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в пятницу заключил под стражу заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья.

Токарев не признает вину в мошенничестве, сообщает адвокат.

Токарев будет находиться под стражей до 18 марта. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом для прессы режиме для сохранения в тайне информации о состоянии здоровья обвиняемого.

В судебном решении суд пришел к выводу, что Токарев имеет обширные связи и может воспользоваться ими, чтобы скрыться или уничтожить улики. Суд также указал на наличие у Токарева возможных сообщников на свободе, так как пока не все фигуранты дела установлены и задержаны. Защита просила избрать Токареву более мягкую меру пресечения, основываясь на его слабом здоровье и безупречной прежде репутации. Суд счел эти доводы недостаточными для отклонения ходатайства следователя.

Следствие обвиняет Токарева в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей. "Токарев способствовал заключению договора на сумму 523 миллиона рублей", - сказала судья, пересказывая позицию следствия.

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