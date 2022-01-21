Полиция задержала подростка, который сообщал о "минированиях" школ в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Полиция задержала подростка, который сообщал о "минированиях" в школах Тюмени. Его поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Действительно, сотрудниками тюменской полиции установлен 13-летний подросток, который сообщил, что в учебных заведениях города Тюмени находится предмет, представляющий опасность. В связи с тем, что подросток не достиг возраста привлечения к ответственности за данное деяние, а также в целях недопущения повторного совершения им противоправного деяния несовершеннолетний был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области сроком на 48 часов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил источник ТАСС в силовых ведомствах, отношения к последним эвакуациям школ Тюмени этот подросток не имеет. "Когда этот школьник позвонил, никого в тот день не эвакуировали, так как школьника быстро удалось установить, звонил он со своего или с родительского телефона", - сказал собеседник агентства.