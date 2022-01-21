Челябинский подросток, пронесший пиротехнику в школу, увлекался изготовлением хлопушек

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Школьник, пронесший пиротехнику на территорию школы в Сосновском районе Челябинской области, увлекался хлопушками и изготавливал их самостоятельно. Одноклассники сами попросили его показать одно из его изделий, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили ТАСС, что подросток кинул в сугроб пиротехническое изделие на территории школы, никто из детей не пострадал. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону, изделия, которые принес школьник, не представляют опасности.

"Ребенок увлекается физикой, химией, изобретательством. Это все в пределах допустимого. <…> Да, он увлекается тем, что изготавливает пиротехнику, он увлекается хлопушками. Он рассказал об этом ребятам в школе. <...> Насколько я понимаю, он бросил [пиротехническое изделие, чтобы] показать, что это правда. Бросил из окна школы", - сказала собеседница агентства.

Со школьником и его родителями провели профилактическую беседу, сам школьник характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.