Массовые ДТП с пострадавшими произошли на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Массовые ДТП произошли на Киевском шоссе в столице, известно о двух пострадавших, движение в сторону Москвы заблокировано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На 54-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, пострадали два человека. Движение в сторону Москвы блокировано", - рассказал собеседник агентства.

Из-за аварии на месте образовалась большая пробка, затрудняющая подъезд пожарной машины.

"Данное ДТП произошло из-за сильного снегопада", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что на коротком участке шоссе произошло не одно массовое ДТП, а несколько.

"По предварительной информации, столкнулось около 20 машин в нескольких ДТП", - рассказал собеседник агентства.